Зайон набрал 20+ очков в десяти матчах подряд. Это рекорд НБА для 19-летних игроков

Зайон Уильямсон добыл 24 очка в матче «Пеликанс» против «Кливленда», его команда победила 116:104.

В истории НБА это первый случай, когда 19-летний игрок набирает не менее 20 очков в десяти матчах кряду. Прежний рекорд принадлежал Кармело Энтони (девять игр).

Также он – четвертый новичок с 2000 года, набиравший 20+ в десяти подряд играх наряду с Эмбиидом, Гриффином и Митчеллом.

Команда Зайона сейчас на девятом месте в Западной конференции – в двух победах от «Мемфиса», идущего восьмым.