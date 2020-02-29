Зайон набрал 20+ очков в десяти матчах подряд. Это рекорд НБА для 19-летних игроков
29 февраля 2020, 10:43
Зайон Уильямсон добыл 24 очка в матче «Пеликанс» против «Кливленда», его команда победила 116:104.
В истории НБА это первый случай, когда 19-летний игрок набирает не менее 20 очков в десяти матчах кряду. Прежний рекорд принадлежал Кармело Энтони (девять игр).
Также он – четвертый новичок с 2000 года, набиравший 20+ в десяти подряд играх наряду с Эмбиидом, Гриффином и Митчеллом.
Команда Зайона сейчас на девятом месте в Западной конференции – в двух победах от «Мемфиса», идущего восьмым.
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