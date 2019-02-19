Хоккеист «Слована» швырнул клюшку в судью и получил дисквалификацию

Чешский «Слован» уступил 0:5 в очередном туре КХЛ рижскому «Динамо», хотя в первом периоде голов не пропускал.



Голкипер чехов Якуб Штепанек после остановки игры кинул сломанную клюшку в сторону арбитра и получил дисциплинарный штраф до конца игры.



Позже в КХЛ оштрафовали Штепанека и дисквалифицировали его на пять матчей.