Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ

25 февраля 2020, 10:20

До конца сезона НХЛ клубам больше нельзя обмениваться игроками. НХЛ показала список самых заметных переходов в заключительный день трансферного окна. В него вошли сразу два игрока из России. Илья Ковальчук сменил «Монреаль» на «Вашингтон», а Владислава Наместникова обменяли из «Оттавы» в «Колорадо».

Подробный разбор каждого перехода читайте на официальном сайте НХЛ (вот тут). Здесь покажем в одной картинке:

твиттер НХЛ
Еще больше событий из НХЛ
В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
Защитник «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ во время матча НХЛ. Игру прервали и перенесли
Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком