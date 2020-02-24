На матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» не допустят зрителей из-за коронавируса

24 февраля 2020, 23:18
Keystone Press Agency / Global Look Press

Ответная игра 1/16 финала ЛЕ «Интер» – «Лудогорец» была под угрозой срыва из-за эпидемии коронавируса в Италии.

УЕФА принял решение провести матч в Милане, но пройдет он без зрителей. Об этом сообщил сайт болгарского клуба. Ранее в Италии был отменен ряд матчей на выходных. В том числе и четыре игры Серии А.

Не исключено, что часть матчей следующего тура Серии А пройдет без зрителей, например, игра между лидерами лиги «Ювентус» – «Интер».    

В Северной Италии запрещено проведение массовых мероприятий. Количество заболевших по стране превысило 220 человек. Умерли от коронавируса уже семеро.

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