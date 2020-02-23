Четыре матча Серии А перенесены из-за угрозы распространения коронавируса
23 февраля 2020, 14:45
На официальном сайте Серии А есть сухое сообщение о переносе трех матчей:
- «Атланта» – «Сассуоло»
- «Верона» – «Кальяри»
- «Интер» – «Сампдория»
«Торино» опубликовал пост, где тоже сообщил о переносе игры против «Пармы».
Переносы игр – решение Винченцо Спадафоры, министра молодежной политики и спорта Италии. Он отложил все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето, где есть заболевшие коронавирусом.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить