Не только «Барселона» купила игрока после закрытия трансферного окна. Разрешили и «Валенсии»

В правилах Ла Лиги есть пункт, по которому команды могут совершить внутренний трансфер в случае тяжелой травмы игрока.



«Барселона» воспользовалась этим правилом, купив Мартина Брэйтуэйта у «Леганеса». Теперь такая возможность есть и у «Валенсии», сообщает As.

«Валенсия» потеряла из-за травмы Эсекиеля Гарая, который, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне. На замену клуб планирует арендовать защитника «Реала» Хави Санчиса, который сейчас выступает в аренде в «Вальядолиде».