Спецслужбы Италии обыскали номера Логинова, Гараничева и тренера Касперовича. Это произошло в день биатлонной эстафеты

22 февраля 2020, 10:00

Комментатор Дмитрий Губерниев написал в инстаграме, что силовики приехали в шесть утра. У Логинова изъяли компьютер и телефон.

Телеграм-канал Baza пишет, что обыски связаны с делом о допинге. Журналист Василий Конов добавляет: все, у кого были обыски, поехали в полицию на дачу показаний.

Все это происходит в день мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.

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