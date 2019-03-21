«Стыдно. Простите». Мужская фигурка – провал

На чемпионате мира по фигурному катанию состоялась короткая программа у мужчин.

Так выглядит тройка сильнейших:

1. Нэтан Чен (США) – 107,40

2. Джейсон Браун (США) – 96,81

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87

Позиции россиян далеко от лидеров:

10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23

11. Андрей Лазукин (Россия) – 84,05

20. Александр Самарин (Россия) – 78,38

Главный итог – неудачное выступление Александра Самарина. «Стыдно. Простите», – так отреагировала тренер фигуриста Светлана Соколовская, когда увидела оценки.