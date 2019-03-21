«Стыдно. Простите». Мужская фигурка – провал
21 марта 2019, 18:49
На чемпионате мира по фигурному катанию состоялась короткая программа у мужчин.
Так выглядит тройка сильнейших:
1. Нэтан Чен (США) – 107,40
2. Джейсон Браун (США) – 96,81
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87
Позиции россиян далеко от лидеров:
10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23
11. Андрей Лазукин (Россия) – 84,05
20. Александр Самарин (Россия) – 78,38
Главный итог – неудачное выступление Александра Самарина. «Стыдно. Простите», – так отреагировала тренер фигуриста Светлана Соколовская, когда увидела оценки.
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Смотреть с 6:18. Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube.
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