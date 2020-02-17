В НХЛ дебютировал еще один русский хоккеист. И сразу забил

17 февраля 2020, 11:28

Егору Коршкову 23 года. К этому возрасту он уже отыграл пять сезонов в КХЛ. Летом 2019-го Коршков уехал из ярославского «Локомотива» в «Торонто». Там он долго привыкал к новой жизни, играл и забивал в АХЛ. Дела «Торонто» совсем испортились (5 поражений за 10 матчей) – это шанс Коршкова что-то изменить и показать себя.

Первый матч Коршкова в НХЛ не получился победным для его «Торонто» (2:5 от «Баффало»). Но сам Коршков забросил шайбу.

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Напоминаем: в «Торонто» еще играет Илья Михеев. Прямо сейчас он продолжает восстановление после травмы.

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