Логинов прервал серию из 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира

15 февраля 2020, 18:39

Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. Топ-3 в спринте выглядит так:

1. Александр Логинов.

2. Кентен Фийон-Майе.

3. Мартен Фуркард.

Тарьей Бо, занявший четвертое место заявил: «Мы ничего не можем тут поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина».

Есть еще один известный биатлонист, который слишком много говорит в адрес наших биатлонистов:
Фуркад иногда ругается с русскими. Теперь обвинил в маразме олимпийскую чемпионку