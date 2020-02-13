Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам

Небольшой статистический факт о Лионеле Месси в чемпионате Испании. Три последних матча «Барселоны» состоялись против «Валенсии» (0:2), «Леванте» (2:1) и «Бетиса (3:2). В них он бил по чужим воротам 25 раз, ни разу не забил.

Всего же ни один из его 27 последних ударов не привел к забитому мячу.

Последний раз он не забивал в четырех подряд матчах Примеры в ноябре 2013 года. Это повторится, если Месси не забьет и «Хетафе», с которым «Барса» сыграет следующий матч.

Интересно, что «Хетафе» в чемпионате Испании допускает по своим воротам меньше ударов, чем любой другой клуб Примеры – всего 7,5 в среднем за игру. Голов меньше «Хетафе» пока пропустили только «Реал», «Атлетико» и «Атлетик». У «Барсы» – на восемь пропущенных мячей больше.