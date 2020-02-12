Самые дорогие клубы НБА – в новом рейтинге от Forbes
Forbes выкатил большой материал о стоимости клубов НБА. Там рассказали о деталях роста и факторах, которые влияют на стоимость клубов. «Нью-Йорк Никс» – лидер рейтинга. Стоимость франшизы составляет 4,6 миллиарда долларов. Интересно, что цена команды в этом случае совсем не зависит от результата: в этом сезоне «Нью-Йорк Никс» идет на 13 месте в Восточной конференции (17 побед за 54 матча).
Forbes пишет, что только две команды сменили владельцев за последние четыре года. Даже с таким фактом клубы НБА все равно остаются привлекательными активами – на это влияют демография и международные перспективы. Один из примеров: НБА продолжает работу над налаживанием отношений с Китаем. На них все-таки не должен сильно повлиять твит Мори, на который обиделись китайцы.
Полный рейтинг самых дорогих команд НБА (в миллиардах долларов):
1. «Нью-Йорк Никс» – 4,6
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» – 4,4
3. «Голден Стэйт» – 4,3
4. «Чикаго» – 3,2
5. «Бостон» – 3,1
6. «Лос-Анджелес Клипперс» – 2,6
7. «Бруклин» – 2,5
8. «Хьюстон» – 2,475
9. «Даллас» – 2,4
10. «Торонто» – 2,1
11. «Филадельфия» – 2
12. «Майами» – 1,95
13. «Портленд» – 1,85
14. «Сан-Антонио» – 1,8
15. «Сакраменто» – 1,775
16. «Вашингтон» – 1,75
17. «Финикс» – 1,625
18. «Денвер» – 1,6
19. «Миллуоки» – 1,58
20. «Оклахома» – 1,575
21. «Юта» – 1,55
22. «Индиана» – 1,525
23. «Атланта» – 1,52
24. «Кливленд» – 1,51
25. «Шарлотт» – 1,5
26. «Детройт» – 1,45
27. «Орландо» – 1,43
28. «Миннесота» – 1,375
29. «Нью-Орлеан» – 1,35
30. «Мемфис» – 1,3