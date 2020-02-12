Шестеркин сыграл в НХЛ только семь матчей, а уже вошел в историю «Рейнджерс»
12 февраля 2020, 12:38
Мы рассказывали, что Игорь Шестеркин повторил старт карьеры Кэма Тэлбота в составе «Рейнджерс». Только у этих двух вратарей было по пять побед за шесть игр в клубе. Теперь ловите новое достижение Шестеркина. «Рейнджерс» выиграл у «Виннипега» (4:1), Шестеркин опять отыграл в воротах.
- Твиттер NYR Stats & Info пишет, что Игорь Шестеркин – первый вратарь в истории «Рейнджерс» с шестью победами за семь игр в НХЛ.
- Бывший вратарь Стив Валикетт представил еще один факт. Шестеркин пропустил в НХЛ только одну шайбу, когда видел момент броска. Всего таких бросков по его воротам статистики насчитали уже 106.
- С момента старта сезона-2016/17 Шестеркин выиграл 102 из 127 матчей в КХЛ, АХЛ и НХЛ.
В матче АХЛ Шестеркину даже записали ассист за такой отбитый бросок перед голом:
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