Шестеркин сыграл в НХЛ только семь матчей, а уже вошел в историю «Рейнджерс»

Мы рассказывали, что Игорь Шестеркин повторил старт карьеры Кэма Тэлбота в составе «Рейнджерс». Только у этих двух вратарей было по пять побед за шесть игр в клубе. Теперь ловите новое достижение Шестеркина. «Рейнджерс» выиграл у «Виннипега» (4:1), Шестеркин опять отыграл в воротах.

Твиттер NYR Stats & Info пишет, что Игорь Шестеркин – первый вратарь в истории «Рейнджерс» с шестью победами за семь игр в НХЛ.

Бывший вратарь Стив Валикетт представил еще один факт. Шестеркин пропустил в НХЛ только одну шайбу, когда видел момент броска. Всего таких бросков по его воротам статистики насчитали уже 106.

С момента старта сезона-2016/17 Шестеркин выиграл 102 из 127 матчей в КХЛ, АХЛ и НХЛ.

В матче АХЛ Шестеркину даже записали ассист за такой отбитый бросок перед голом: