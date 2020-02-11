«Милан» провел сезон с убытком в 143 млн евро. Это худший показатель в истории Италии
11 февраля 2020, 17:17
Данными о финансовом отчете «Милана» за сезон-2018/2019 поделилась аналитическая компания Swiss Ramble.
Цифры такие:
- Убытки клуба до уплаты налогов – 143 млн евро. До этого было 121 млн евро.
- Рекордным убыткам не помог даже рост дохода – на 4%, с 220 до 228 млн евро.
- «Милан» почти на 100 млн превысил расходы «Интера» – второго по убыткам клуба Италии в сезоне-2018/2019.
- За 5,5 лет расходы «Милана» суммарно показывают 553 млн евро.
- Среди возможных причин спада «Милана» по деньгам Swiss Ramble отмечает низкую трансферную активность (клуб очень мало продавал и зарабатывал на переходах), потерю выплат от УЕФА из-за неучастия в Лиге чемпионов (и уходящих из-за этого спонсоров), дополнительные расходы – например, штрафы, выплаты из-за процедуры смены владельца и т.д.
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