«Милан» провел сезон с убытком в 143 млн евро. Это худший показатель в истории Италии

11 февраля 2020, 17:17

Данными о финансовом отчете «Милана» за сезон-2018/2019 поделилась аналитическая компания Swiss Ramble

Цифры такие: 

  • Убытки клуба до уплаты налогов – 143 млн евро. До этого было 121 млн евро.
  • Рекордным убыткам не помог даже рост дохода – на 4%, с 220 до 228 млн евро.
  • «Милан» почти на 100 млн превысил расходы «Интера» – второго по убыткам клуба Италии в сезоне-2018/2019.
  • За 5,5 лет расходы «Милана» суммарно показывают 553 млн евро. 
  • Среди возможных причин спада «Милана» по деньгам Swiss Ramble отмечает низкую трансферную активность (клуб очень мало продавал и зарабатывал на переходах), потерю выплат от УЕФА из-за неучастия в Лиге чемпионов (и уходящих из-за этого спонсоров), дополнительные расходы – например, штрафы, выплаты из-за процедуры смены владельца и т.д. 
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