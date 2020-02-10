Джермейн Дефо до сих пор играет в футбол – и много забивает

Нападающие «Тоттенхэма» в сезоне-2009/10

• Роман Павлюченко 16 матчей, 5 голов в АПЛ

• Питер Крауч 38 матчей, 8 голов в АПЛ

• Эйдур Гудйонсен 11 матчей, 1 гол в АПЛ

• Джермейн Дефо 34 матча, 18 голов в АПЛ

Они же в сезоне-2019/20

• Роман Павлюченко (38 лет) – летом завершил карьеру, появляется в эфирах «Матч ТВ», играет за любительскую команду.

• Питер Крауч (39 лет) – летом завершил карьеру, пишет авторские колонки в британские издания и ходит на ТВ-шоу экспертом.

• Эйдур Гудйонсен (41 год) – входит в тренерский штаб молодежной сборной Исландии.