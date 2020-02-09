У Головина за карьеру больше желтых карточек, чем голов
09 февраля 2020, 10:08
Всего у Александра за клубы и сборную 220 матчей в карьере к 23-м годам. В них он забил 23 гола за клубы и пять за сборную. И отдал 22 (в клубах) плюс 10 (в сборной) голевых передач.
На клубном уровне за это время он заработал 32 желтые карточки и две красные. За сборную – четыре желтые, одну красную.
То есть за всю карьеру у Головина больше желтых, чем голов и ассистов:
• Желтых – 36
• Голевых передач – 32
• Голов – 28
• Красных – 3
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