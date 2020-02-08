«Чертаново» договаривается с «Лужниками» на случай выхода в РПЛ

«Чертаново» – четвертая команда в ФНЛ на данный момент, и уже входит в зону стыковых матчей. Но в верхней части таблицы высокая плотность, и даже до первого места всего четыре очка. Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал в интервью «СЭ», что клуб будет делать, если попадет в РПЛ.

О планах выхода в РПЛ У нас амбициозные футболисты, которые думают, что чем выше лигой они будут играть, тем впоследствии смогут лучше обратить на себя внимание. Так что я бы назвал это не задачей, а амбициозными планами самих ребят. В любом случае, мы еще никуда не вышли и говорить об этом в целом, наверное, преждевременно. Одно дело хотеть, а другое — сделать.

О бюджете на РПЛ Нам не нужен огромный бюджет. Будем решать проблемы по мере их поступления. Если произойдет то, что я называю чудом, и мы окажемся в Премьер-лиге, то никаких баснословных средств ни у кого просить не собираемся. Другое дело, что у нас есть учредитель — Москомспорт. Который будет принимать соответствующее решение. Я лично не вижу никаких проблем — ни спортивных, ни финансовых. Мы не собираемся покупать каких-то легионеров или дорогостоящих футболистов. У нас отлично работает академия, одни воспитанники приходят на смену другим.