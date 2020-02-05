Клубы РПЛ выдвинули кандидатов в президенты – там опять один Прядкин.

05 февраля 2020, 10:25

16 января: на заседании клубов РПЛ Сергей Прядкин досрочно избран новым президентом.

24 января: Исполком РФС изучил процедуру выборов Прядкина.

28 января: РПЛ признала претензии РФС к формату выборов и отменила их.

5 февраля: Прядкин официально стал единственным кандидатом на повторных выборах.

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17 марта: Сергей Прядкин представит отчет о работе лиги. Клубы РПЛ выберут его новым президентом.

Выборы
Как Сергей Прядкин выбирается на пост президента РПЛ: за 18 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
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