«Ливерпуль» выиграл матч Кубка Англии самым молодым составом в истории

Юрген Клопп критиковал Кубок Англии. На переигровку против «Шрусбери» (первый матч – 2:2) он вообще не приехал. Командой руководил тренер состава U23 Нил Критчли – и даже с ним «Ливерпуль» взял минимальную победу. Это интересно тем, что «Ливерпуль» выставил на матч самый молодой состав в клубной истории. Средний возраст игроков – 19 лет и 102 дня.

Так «Ливерпуль» перекрыл собственное достижение из матча Кубка Лиги. Там молодежка слетела «Астон Вилле» 0:5. Средний возраст того состава был на отметке 19 лет и 182 дня.