Борис Ротенберг: «Я с Сашей на связи. Мы ждем его в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг дал «Спорт-Экспрессу» комментарий по ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.

Контекст, если пропустили:

«Сочи» объявил, что Кокорин переходит к ним в аренду.

Кокорин в ответ заявил, что уходить не хочет и сыграл за «Зенит» два товарищеских матча.

Руководство «Зенита» за неподчинение отправило Кокорина в «Зенит-2». Он не поехал с первой командой на второй сбор в Испании, зато уехал на сбор «Зенит-2» в Турцию.

Вот что сказал Ротенберг:

«Я с Сашей на связи, у меня с ним контакт. Мы ждем его в «Сочи». Надеюсь, он примет правильное решение. Все дороги открыты для него в нашей команде. Он сможет себя проявить здесь, вернуться потом обратно. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность. Поймите. В «Сочи» созданы все условия. У нас все работает на высоком уровне — медицинское обслуживание и так далее. Мы ему все предоставим, чтобы он себя комфортно у нас чувствовал. Ребята ждут его в команде и тренер тоже».