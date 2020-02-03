Трамп перепутал штаты, когда поздравлял «Канзас-Сити» с победой на Супербоуле
03 февраля 2020, 13:52
«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет. Президент США Дональд Трамп в твиттере поздравил команду с победой, но в сообщении указал другой штат.
«Вы представляли штат Канзас и, по сути, США», – писал Трамп. Он почти сразу удалил твит, но люди успели сделать скриншоты.
Этот контент не поддерживается в AMP
В штате Канзас есть город Канзас-Сити. Только Трамп забыл, что команда «Канзас-Сити» представляет город Канзас-Сити в штате Миссури.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить