Запомните фамилию тренера «Барсы Б» (Пимьента). Сейчас он мог быть главным

Вчера авторитетное испанское издание AS опубликовало новые детали поиска тренера «Барселоны». По их информации, Кике Сетьен был шестым выбором клуба. До него «Барсе» отказали: Хави, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри. У нас сразу вопрос – кто такой Гарсия Пимьента и почему его (даже если в теории и по слухам) «Барселона» котировала выше Сетьена? • Главный тренер «Барселоны Б» – второй команды клуба. • Человек, попавший в «Барселону» в 9 лет. Но заиграть за основу (был только дебют) не получилось.

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• Из-за серьезной травмы рано завершил карьеру. И уже в 27 лет стал работать тренером с детьми в системе «Барсы». • Спустя 18 лет он возглавил «Барселону Б». И сразу сделал команду лучше: поднял с середины таблицы Сегунды В в лидеры (второе место сейчас); под его руководством раскрылись Ансу Фати, Карлес Перес, Рики Пуч. • Работая в академии, Пимьента тренировал Месси, Пике, Фабрегаса, Тиаго Алькантару, Серхи Роберто.

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