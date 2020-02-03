Запомните фамилию тренера «Барсы Б» (Пимьента). Сейчас он мог быть главным

03 февраля 2020, 11:21

Вчера авторитетное испанское издание AS опубликовало новые детали поиска тренера «Барселоны». По их информации, Кике Сетьен был шестым выбором клуба. До него «Барсе» отказали: ХавиРональд КуманМаурисио Почеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.

У нас сразу вопрос – кто такой Гарсия Пимьента и почему его (даже если в теории и по слухам) «Барселона» котировала выше Сетьена?

• Главный тренер «Барселоны Б» – второй команды клуба.

• Человек, попавший в «Барселону» в 9 лет. Но заиграть за основу (был только дебют) не получилось.

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• Из-за серьезной травмы рано завершил карьеру. И уже в 27 лет стал работать тренером с детьми в системе «Барсы».

• Спустя 18 лет он возглавил «Барселону Б». И сразу сделал команду лучше: поднял с середины таблицы Сегунды В в лидеры (второе место сейчас); под его руководством раскрылись Ансу Фати, Карлес Перес, Рики Пуч. 

• Работая в академии, Пимьента тренировал Месси, Пике, Фабрегаса, Тиаго Алькантару, Серхи Роберто.

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• Когда его недавно спросили, готов ли он тренировать «Барсу», он ответил амбициозно:

«Я верю в то, каждый тренер молодежной команды, должен быть готов стать главным в первой команде. Если тренер «Барсы Б» не готов тренировать первую команду, то в его работе вообще нет смысла. Я всегда прямо говорил об этом. Без какой-то особенной спешки, но я всегда хотел получить возможность тренировать команду старшей возрастной группы, уже с того дня, когда я возглавил команду категории «Кадет A», и я этого никогда не скрывал. И я чувствую себя готовым к любым испытаниям.

Благодаря моему пониманию футбола, благодаря всем сезонам, которые я провел здесь в качестве игрока и тренера, благодаря тому, что я очень сильно верю и в философию, и в ДНК «Барсы», о которых я часто говорю, я считаю себя готовым к управлению первой командой».

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