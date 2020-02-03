Запомните фамилию тренера «Барсы Б» (Пимьента). Сейчас он мог быть главным
Вчера авторитетное испанское издание AS опубликовало новые детали поиска тренера «Барселоны». По их информации, Кике Сетьен был шестым выбором клуба. До него «Барсе» отказали: Хави, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента и Массимилиано Аллегри.
У нас сразу вопрос – кто такой Гарсия Пимьента и почему его (даже если в теории и по слухам) «Барселона» котировала выше Сетьена?
• Главный тренер «Барселоны Б» – второй команды клуба.
• Человек, попавший в «Барселону» в 9 лет. Но заиграть за основу (был только дебют) не получилось.
• Из-за серьезной травмы рано завершил карьеру. И уже в 27 лет стал работать тренером с детьми в системе «Барсы».
• Спустя 18 лет он возглавил «Барселону Б». И сразу сделал команду лучше: поднял с середины таблицы Сегунды В в лидеры (второе место сейчас); под его руководством раскрылись Ансу Фати, Карлес Перес, Рики Пуч.
• Работая в академии, Пимьента тренировал Месси, Пике, Фабрегаса, Тиаго Алькантару, Серхи Роберто.
• Когда его недавно спросили, готов ли он тренировать «Барсу», он ответил амбициозно:
«Я верю в то, каждый тренер молодежной команды, должен быть готов стать главным в первой команде. Если тренер «Барсы Б» не готов тренировать первую команду, то в его работе вообще нет смысла. Я всегда прямо говорил об этом. Без какой-то особенной спешки, но я всегда хотел получить возможность тренировать команду старшей возрастной группы, уже с того дня, когда я возглавил команду категории «Кадет A», и я этого никогда не скрывал. И я чувствую себя готовым к любым испытаниям.
Благодаря моему пониманию футбола, благодаря всем сезонам, которые я провел здесь в качестве игрока и тренера, благодаря тому, что я очень сильно верю и в философию, и в ДНК «Барсы», о которых я часто говорю, я считаю себя готовым к управлению первой командой».