В АПЛ забил игрок из Танзании. Авторы всех голов представляют 99 стран

В январе «Астон Вилла» купила у «Генка» форварда из Танзании Мбвану Саматту. За него отдали 10,5 миллиона евро. Одним выходом на поле Саматта уже запомнился – он стал первым игроком из Танзании в истории АПЛ. Гол в ворота «Борнмута» внес Саматту в исторический список бомбардиров турнира. В АПЛ забивали представители 99 стран, а играли люди из 117-ти.