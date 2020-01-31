Мы забыли про этих легионеров «Спартака», а они до сих пор играют
Где они играли после «Спартака»:
• Маркус Рохо 29 лет («Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» – «Эстудиантес»)
• Марек Сухи 31 год («Базель» – «Аугсбург»)
• Эйден Макгиди 33 года («Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» – «Престон» – «Сандерлен» – «Чарльтон»)
• Хуан Инсаурральде 35 лет (ПАОК – «Чьяпас» – «Бока Хуниорс» – «Коло-Коло»)
• Мартин Йиранек 40 лет («Бирмингем» – «Терек» – «Томь» – «Пршибрам» – «Дукла» – «Олимпия»)
• Кристиан Майдана 33 года («Рекреативо» – «Уракан» – «Рейнджерс Талька» – «Архентинос Хуниорс» – «Филадельфия Юнион» – «Хьюстон Динамо» – «Аль-Ахли» – «Рионегро Агилас» –«Депортиво Капиата» – «Алагоано» – «Олимпия»)
•Патрик Эберт 32 года («Райо Вальекано» – «Ингольштадт» – «Динамо Дрезден»)
• Маджид Уорис 28 лет («Трабзонспор» – «Лорьян» –«Порту» –«Нант» –«Порту Б» – «Страсбур»)
• Лукас Барриос 35 лет («Монпелье» – «Палмеирас» – «Гремио» – «Архентинос Хуниорс» –«Коло-Коло» – «Хуракан» – «Химнасиа»)
• Тино Коста 35 лет («Фиорентина» – «Сан Лоренцо» – «Альмерия» – «Сан Мартин» – «Атлетико Насьонал»)
• Ромуло 29 лет («Фламенго» – «Гремио» – «Шицзячжуан Эвер Брайт»)
• Сердар Таски 32 года («Истанбул Башакшехир» – свободный агент)
• Сальваторе Боккетти 33 года («Верона»)