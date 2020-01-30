Помните Гранеро в основе «Реала»? Сейчас он перешел в клуб третьей лиги

В сезоне-2009/2010 Гранеро сыграл за «Реал» 31 матч в чемпионате.

В сезоне-2019/2020 Гранеро переходит в клуб третьего дивизиона «Марбелья».

Последние два с половиной сезона Гранеро был в «Эспаньоле», но этой зимой расторг контракт по обоюдному согласию и сам нашел новый клуб. Гранеро только 32 года. И за последние пятнадцать лет он провел только один матч вне высшей лиги любой страны (это был матч в английском Чемпионшипе).