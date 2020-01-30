«Атлетико» создал команду в канадской лиге. Зачем – непонятно

Канадская Премьер-лига анонсировала новый клуб – «Оттава». Это первый в истории лиги клуб, который присоединился к ней уже после создания: остальные семь команд дебютировали в момент создания лиги.

Лига сразу объявила, что клуб принадлежит мадридскому «Атлетико». Причины расширения пока не объясняют, но это уже второй заграничный клуб «Атлетико». Первый, «Атлетико де Сан Луис», играет в мексиканской лиге с 2013 года.

Стоп. Разве в Канаде есть своя лига?

Да, хотя три самые известные канадские команды («Торонто», «Монреаль» и «Ванкувер») играют в МЛС. Премьер-лигу в Канаде анонсировали в 2017 году, и в ней только один клуб (из восьми) старше трех лет. Это «Эдмонтон»: он с 2011 года играл в Североамериканской лиге, но перешел в канадскую после ее создания.

В канадской лиге пока прошел только один сезон. Его выиграл клуб «Фордж» из Хэмилтона, Онтарио.