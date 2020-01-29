Женская сборная Китая закрыта на карантин в Австралии из-за коронавируса

Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителей органов здравоохранения штата Квинсленд. Сборная Китая прилетела в город Брисбен рейсом из Шанхая. Их подозревают в распространении коронавируса, потому что команда неделю назад летала через китайский город Ухань — главное место появление эпидемии. Сборная Китая закрыта в отеле Брисбена и пробудет там до 5 февраля. Ее матч с Австралией перенесен на неопределенный срок. При этом врачи отмечают, что пока ни у кого из 23 футболистов и персонала тренеров нет ни одного признака болезни.

Ранее в Австралии обнаружился первый для страны заболевший коронавирусом. 44-летний гражданин Китая сейчас изолирован в университетской больнице.