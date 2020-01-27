Роналду и Фигу одинаковыми сообщениями отреагировали на смерть Кобе. Слово в слово

27 января 2020, 19:17
KEYSTONE PRESS AGENCY, XINHUA, ZUMAPRESS, CONSOLIDATED NEWS PHOTOS, IMAGO-IMAGES / Global Look Press

«Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Кобе был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. Покойся с миром, легенда», – написал в своем твиттере Криштиану Роналду.

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Через три часа такое же сообщение появилось в твиттере Фигу. Ровно такое же. Слово в слово. Просто другая фотография.

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Если в комментариях к твиту Роналду люди делятся переживаниями, то под твитом Фигу задаются вопросом, почему появился копипаст. Многие стыдят Фигу за ровно такое же сообщение.

Если в твиттере задать поиск с текстом сообщения Криштиану, выпадет несколько таких твитов. Притом сообщение Роналду действительно запостилось раньше всех. Кроме одного. Но там человек представил это как прямую речь Роналду. Только через 15 минут после этого появилось сообщение футболиста. У аккаунта FRA оно могло быть просто скопировано, например, с инстаграма Роналду.

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Кстати, если сравнить тексты у Роналду и Фигу в инстаграме, то они отличаются. Совсем чуть-чуть.

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