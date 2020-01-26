«Рома» прервала 11-матчевую победную серию «Лацио» в Серии А

С 27 октября «Лацио» стабильно выигрывал каждый матч Серии А.

«Фиорентина» – 2:1

«Торино» – 4:0

«Милан» – 2:1

«Лечче» – 4:2

«Сассуоло» – 2:1

«Удинезе» – 3:0

«Ювентус» – 3:1

«Кальяри» – 2:1

«Брешия» – 2:1

«Наполи» – 1:0

«Сампдория» – 5:1

11 матчей, 30 забитых мячей, девять пропущенных – на таких цифрах серия «Лацио» остановилась. Выиграть 12 игр подряд помешала «Рома». Римское дерби завершилось ничьей со счетом 1:1.