Россия установила антирекорд на Кубке мира по биатлону – 26 гонок без медалей

14 декабря 2019 года Россия удачно выступила на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тогда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования, женская команда – такое же серебро в эстафете. С того момента ни один российский спортсмен не зарабатывал медаль на Кубке мира. Серия длится уже 26 гонок и четыре полных этапа.

Предыдущий антирекорд россияне устанавливали еще в 2016-м – тогда было 25 гонок.