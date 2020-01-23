Кудряшов в Турции теперь играет с Подольски. Их клуб в зоне вылета

🇹🇷 Лукаш Подольски официально перешел в «Антальяспор». Ранее туда же перешел защитник сборной России Федор Кудряшов, который уже сыграл первый матч (проиграл 0:3).

Подольски ранее играл в турецком «Галатасарае». После этого он три года был в чемпионате Японии.

«Антальяспор» сейчас идет на 16-м месте из 18-ти. В Турции это зона вылета. Прошла половина сезона + 1 тур.