ВАДА временно отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории
22 января 2020, 22:40
Всемирное антидопинговое агенство приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что все российские спортсмены теперь должны будут пользоваться услугами иностранных лабораторий при сдаче анализов на допинг.
В 2015 году ВАДА аннулировало полную аккредитацию Московской лаборатории. Однако некоторые анализы для биологического паспорта спортсмена разрешили в 2016 году, так как вмешаться в них практически невозможно, как уточняет сайт ВАДА.
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