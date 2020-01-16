Брат Джанлуиджи Доннаруммы – рекордсмен «Милана». Свои первые 300 минут отыграл без пропущенных голов

Он установил историческое достижение, не пропустив ни разу за первые 300 минут в «Милане». Такое раньше не удавалось никому.

«Милан» выиграл 3:0 у СПАЛа в матче Кубка Италии. Основной голкипер клуба Джанлуиджи Доннарумма не сыграл из-за травмы бедра, в воротах появился его старший брат Антонио.

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В июле 2017-го Антонио Доннарумма перешел в «Милан», но до сих пор не играл за него в Серии А.

Рекорд сложился всего из трех матчей за несколько лет: