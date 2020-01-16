Вы никогда не угадаете, у кого в АПЛ самый высокий процент удачных обводок

16 января 2020, 10:15

Сайт WhoScored опубликовал в твиттере лучшего и худшего игрока АПЛ по проценту удачных обводок. В статистике учитывались только те игроки, которые хотя бы 50 раз в сезоне делали попытку кого-то обыграть.

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Первое место у Матео Ковачича из «Челси» с 84%. В среднем за игру он делает 2,7 удачных и 0,5 неудачных обводок – впечатляющий показатель.

Хуже всех себя показал Дэниел Джеймс из «МЮ» с 40%. Но это все равно не такой и плохой показатель, особенно если учитывать, что 22-летний вингер проводит первый сезон за «МЮ» в АПЛ.

Статистика из АПЛ
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