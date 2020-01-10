Бросил банку на паркет – больше не попадешь на баскетбол. Пожизненный запрет применил «Бостон»

10 января 2020, 12:22
НБА

«Бостон» проиграл «Сан-Антонио» в НБА со счетом 114:129, матч проходил 9 января на TD Garden – площадке «Бостона».

Матч запомнился инцидентом после удаления разыгрывающего «Бостона» Кембы Уокера. В третьей четверти Уокера удалили за ругань в адрес судей. Баскетболист указывал на нарушение со стороны Ламаркуса Олдриджа во время постановки заслона. Уокеру выписали два технических фола, еще один получил тренер «Бостона» Брэд Стивенс.

На паркет после этого приземлилась банка с пивом. Она прилетела недалеко от скамейки соперника.

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Сразу после этого на арене задержали болельщика, который это сделал.

«Она чуть не попала по мне», – говорил после игры защитник «Сан-Антонио» Брин Форбс. «Такого не должно быть. Мы любим своих фанатов, но такого допускать нельзя», – слова Гордона Хэйуорда из «Бостона». Стивенс после игры надеялся, что фаната больше не пустят на арену.

Так и произошло. Позже стало известно, что фанат получил пожизненный запрет на посещение домашних игр «Бостона».

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