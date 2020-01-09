НХЛ представила форму на Матч звезд

Встреча состоится в Сент-Луисе с 24 по 26 января (в этом городе Матч звезд пройдет впервые с 1988 года). В конце прошлого года НХЛ объявила составы команд на этот матч.

Столичный дивизион: Сет Джонс («Коламбус»), Йоонас Корписало («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Джейк Гюнтцель («Питтсбург»), Джон Карлсон («Вашингтон), Дуги Хэмилтон («Калгари»).

Центральный дивизион: Патрик Кэйн («Чикаго»), Натан Маккиннон («Кололрадо»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Тайлер Сегин («Даллас»), Райан О’Райлли («Сент-Луис»), Марк Шайфли («Виннипег»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион: Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Логан Кутюр («Сан-Хосе»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Якуб Сильверберг («Анахайм»), Мэттью Ткачак («Калгари»), Марк Джиордано («Калгари»), Дарси Кюмпер («Аризона»).

Атлантический дивизион: Остон Мэттьюс («Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Айкел («Баффало»), Тайлер Бертуцци («Детройт»), Энтони Дюклер («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа»), Ши Уэбер («Монераль»), Туукка Раск («Бостон»), Фредрик Андерсен («Торонто»).