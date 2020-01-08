Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд потерял несколько зубов, но все равно доиграл матч

Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд в игре с «Айлендерс» (3:4) наиграл на 37 сэйвов и дотянул команду до овертайма. Там «Нью-Джерси» проиграл, но Блэквуд все равно заработал признание. Например, вот за такое спасение в моменте, когда он даже не видел шайбу.

Героизм Блэквуда – это еще и целый период игры после мощного попадания шайбы. Такого мощного, что он потерял несколько зубов. Вместо замены Блэквуд продолжил матч и доиграл его до конца. Как раз через несколько секунд он и отбил шайбу в том моменте. Под маской Блэквуд выглядел так: