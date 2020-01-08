Дебют вратаря Шестеркина в НХЛ: победа, три шайбы, признание партнеров

08 января 2020, 10:00
твиттер Рейнджерс
  • Первым матчем для Игоря Шестеркина в «Рейнджерс» стала игра против «Колорадо» (5:3).
  • К седьмой минуте «Рейнджерс» проигрывал 0:2, но в итоге Шестеркин отбил 29 бросков.
  • Партнеры признали его лучшим игроком матча (вручили шляпу). В твиттере НХЛ опубликовали подборку сейвов Шестеркина.
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