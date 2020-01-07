«Тоттенхэм» открыл филиал местной пивоварни на своем стадионе – ее продажи за год выросли в полтора раза

В апреле 2019-го «Тотенхэм» переехал с «Уэмбли» на новый стадион, который строили с 2016-го. Одна из его фишек – развитые развлекательные пространства, и на стадионе сразу же появилась своя пивоварня.

Beavertown – это местная крафтовая пивоварня из того же района, что и клуб. Задумка в том, что пиво варят прямо на стадионе – такой концепт впервые используется в АПЛ.