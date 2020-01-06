Главные цифры финала МЧМ: провал России в меньшинстве, результативность и победы канадцев

Россия проиграла Канаде в финале МЧМ. Начиналось для нашей сборной все довольно неплохо: забили первые, а к началу третьего периода вели со счетом 3:1. В итоге канадцы отыгрались и забили четвертую шайбу – победную.

Отображаем поражение нашей сборной в важнейших цифрах вокруг финала:

• В финале МЧМ Россия встречалась с Канадой 9 раз. По победам счет 5:4 в пользу канадцев.

• Две из четырех шайб в этом финале Россия пропустила в меньшинстве, и это отображает плохую статистику нашей сборной при численном преимуществе соперника. За весь турнир Россия пропустила 17 шайб, 8 из них – в меньшинстве.

• С игрой в большинстве у нашей сборной все тоже не очень хорошо. За весь матч Россия играла в большинстве 6 раз – за это время не забросила ни одной шайбы.