Лев с неприличным жестом – поздравление с Рождеством от Златана. Похожее было год назад

24 декабря 2019, 21:48
imago sportfotodienst / Global Look Press

Златан не заморачивается с открыточками, сердечными поздравлениями и прочими рождественскими ритуалами. Надо как-то отметиться в соцсетях по поводу праздника? Ок, вот вам:

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Ну, год назад было примерно то же:

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Позапрошлое Рождество Ибра проигнорировал, а в 2016-м показал видео с горящими дровами.

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«Я лев, а не человек. Лев все еще рычит», – утверждал Ибрагимович осенью. Львом он себя называл еще пару лет назад, играя в «МЮ». Темы со львами часто появляются и в его соцсетях.

Вот с такого поста начинался 2019-й – Ибра в шутку опубликовал фото толстого льва, намекая на отпуск.

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Весной была такая картинка:

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Ссылаясь на сервис Twitch, Златан, ясно, какой мультик выбрал.

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Ретвита от Златана заслужила картинка от одноклубника по «Гэлакси» Джулиана Араухо. Очень удачное сравнение.

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Рождественский твит льва с оттопыренным средним пальцом за один только час собрал больше 50 тысяч лайков. Комментариев – больше тысячи.

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