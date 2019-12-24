Лев с неприличным жестом – поздравление с Рождеством от Златана. Похожее было год назад

Златан не заморачивается с открыточками, сердечными поздравлениями и прочими рождественскими ритуалами. Надо как-то отметиться в соцсетях по поводу праздника? Ок, вот вам:

Ну, год назад было примерно то же:

«Я лев, а не человек. Лев все еще рычит», – утверждал Ибрагимович осенью. Львом он себя называл еще пару лет назад, играя в «МЮ». Темы со львами часто появляются и в его соцсетях.

Вот с такого поста начинался 2019-й – Ибра в шутку опубликовал фото толстого льва, намекая на отпуск.