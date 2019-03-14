«Реал» купил у «Порту» защитника Милитана за 50 миллионов евро

Трансфер официально состоится 1 июля 2019 года, но о нем объявили уже сейчас. О сумме перехода пишет Transfermarkt, а «Порту» все подтверждает. Милитан подпишет контракт с «Реалом» на шесть лет.

21-летний центральный защитник перешел в «Порту» из «Сан-Паулу» в августе 2018 года. Португальцы отдали за него 7 миллионов евро.

Высокая сумма трансфера в «Реал» объясняется пунктом в контракте Милитана с «Порту». В июле сумма отступных могла вырасти до 75 миллионов евро.