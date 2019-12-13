Панарин впервые забил три гола за «Рейнджерс». Прошлые два хет-трика он оформил в матчах против него
13 декабря 2019, 11:22
«Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ со счетом 6:3. Форвард нью-йоркского клуба Артемий Панарин забросил три шайбы, это его первый хет-трик в составе «Рейнджерс», где российский хоккеист выступает с этого сезона.
- Первый гол он забил при счете 1:1, забросив шайбу в ближний угол ворот голкипера Мартина Джонса;
- На 56-й минуте, когда «Рейнджерс» вел 4:3, Панарин забил второй гол. Тоже в ближний;
- Спустя 50 секунд Панарин оформил хет-трик, забив в пустые ворота.
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• Для Панарина это третий хет-трик в карьере, первые два ему удались в «Коламбусе» и «Чикаго». Что интересно: оба раза он забивал именно в ворота «Рейнджерс», а его команды побеждали 5:3.
• У Панарина 41 балл в этом сезоне НХЛ – 18 голов и 23 голевые передачи. Это восьмой результат среди всех хоккеистов чемпионата.
• «Рейнджерс» уже пару недель чередует победы с поражениями – в последних девяти матчах происходит именно так.
• В Восточной конференции «Рейнджерс» идет по очкам десятым в таблице.
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