Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года
09 декабря 2019, 13:37
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - цитирует ТАСС пресс-службу WADA.
Что это значит:
- Россия на четыре года лишена права выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом;
- На этот же срок России запрещено принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение;
- Российские госслужащие и руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) не могут посещать международные спортивные мероприятия в течение четырех лет.
Ранее сообщалось, что РУСАДА в течение десяти дней примет решение о подаче апелляции на решение WADA.
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