«Зенит» впервые в истории выиграл четыре матча в РПЛ подряд перед зимней паузой

В последнем матче РПЛ перед зимней паузой «Зенит» на своем поле разгромил «Динамо» (3:0) – это уже четвертая победа в РПЛ подряд. Предыдущие – с «Спартаком» (1:0), «Рубином» (2:1) и «Арсеналом» (1:0).

«Зенит» часто выдает хороший старт в РПЛ, но обычно сдает перед зимней паузой. Мы посчитали – с сезона 2011/12, когда этот перерыв впервые появился в чемпионате, «Зенит» ни разу не выигрывал четыре подряд. И даже три.