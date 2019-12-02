Месси выиграл «Золотой мяч», Алиссон – первый обладатель трофея имени Яшина

02 декабря 2019, 23:40

«Золотой мяч»

Победитель: Лионель Месси

2 место: Вирджил ван Дейк

3 место: Криштиану Роналду

Женский «Золотой мяч»

Победитель: Меган Рапино

2 место: Люси Бронз

3 место: Алекс Морган

Kopa Trophy (лучший молодой игрок)

Победитель: Маттейс де Лигт

2 место: Джейдон Санчо

3 место: Жоау Феликс

Yachine Trophy (лучший вратарь)

Победитель: Алиссон

2 место: Марк-Андре тер Штеген

3 место: Эдерсон

Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Что надо знать об этой церемонии
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?