Все команды, которым Месси забивал в Лиге чемпионов
28 ноября 2019, 03:10
У Лионеля Месси получился очередной рекорд в Лиге чемпионов. Он забил 34-м разным командам.
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Перечисляем:
- «Панатинаикос»
- «Вердер»
- «Лион»
- «Штутгарт»
- «Рейнджерс»
- «Селтик»
- «Шахтер»
- «Базель»
- «Спортинг»
- «Бавария»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Динамо Киев»
- «Арсенал»
- «Копенгаген»
- «Реал»
- БАТЭ
- «Виктория»
- «Милан»
- «Байер»
- «Спартак»
- «ПСЖ»
- «Аякс»
- «Манчестер Сити»
- АПОЭЛ
- «Рома»
- «Боруссия Менхенгладбах»
- «Ювентус»
- «Олимпиакос»
- «Челси»
- ПСВ
- «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль»
- «Славия»
- «Боруссия Дортмунд»
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