Дзюба забил «Лиону» половину своих голов в Лиге чемпионов

«Зенит» и «Лион» играли друг с другом всего четыре раза. Российский клуб выиграл три матча, еще в одном была ничья. Во всех играх выходил в составе Артем Дзюба. В четырех матчах с «Лионом» он забил четыре гола. Всего в основном турнире Лиги чемпионов Дзюба отличился восемь раз.

Вот все матчи с его голами – почти везде было по одному мячу:

2015/16: «Зенит» – «Гент» – 2:1

2015/16: «Зенит» – «Лион» – 3:1

2015/16: «Лион» – «Зенит» – 0:2 (дубль)

2015/16: «Зенит» – «Валенсия» – 2:0

2015/16: «Гент» – «Зенит» – 2:1

2019/20: «Зенит» – «Бенфика» – 3:1

2019/20: «Зенит» – «Лион» – 2:0

Есть в карьерной истории Дзюбы и мяч в Лиге чемпионов за «Спартак». В сезоне-2008/09 «Спартак» играл квалификационные матчи с киевским «Динамо». Дзюба забил гол в ответной игре, которую «Спартак» проиграл со счетом 1:4. Из-за квалификационного статуса матча гол Дзюбы не учитывают в официальной статистике.

Вот и твиттер Gracenote Live подсчитал, что Дзюба забил «Лиону» свой восьмой мяч в ЛЧ и повторил рекорд для российских игроков. Он принадлежит Андрею Тихонову. Столько же мячей у Алана Дзагоева из ЦСКА.