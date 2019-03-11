Зидан снова возглавил «Реал». Его первый матч после возвращения станет 150-м в клубе

11 марта 2019, 21:28

У «Реала» третья смена тренера за сезон. В июне был назначен Хулен Лопетеги, в ноябре Сантьяго Солари, а сейчас главным тренером стал Зинедин Зидан.  

Ранее он покинул клуб по окончании сезона-2017/18, взяв три подряд Лиги чемпионов, а всего завоевав девять трофеев. На посту тренера «Реала» Зидан выиграл более сотни матчей из 149. 

Контракт с французом рассчитан до лета 2022 года. 
 

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