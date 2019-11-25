В Италии футболист за две секунды дважды не забил в пустые ворота. Рядом не мешал никто!

Привет передает восьмая итальянская лига. С сезона-2014/15 ей стала Seconda Categoria, там на выходных в очередном туре встречались команды «Маратеа» и «Виртус Латронико».

Поиграли весело – «Маратеа» победила 6:4. При счете 1:1 хозяева провернули нечто странное – сразу три игрока попеременно промахивались мимо мяча, так что форвард «Латронико» Эбрима Нжие вышел на пустые ворота.

Дальше случилась еще более удивительная вещь: игрок пробил и попал в перекладину, а повторным ударом послал мяч выше ворот. Как это возможно?

Вот так: